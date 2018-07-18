Deadly Convoy, tüm şehri saran zombilere karşı mücadele ettiğiniz aksiyon yüklü bir mobil oyun. Virüsten henüz etkilenmemiş az sayıda hayatta kalanlarla gücünüzü birleştirip sokakları yürüyen ölülerden temizliyorsunuz. Zombili film sahnelerini yaşatan oyun, oynanış olarak benzerlerinden epey farklı. Grafikleri de üst düzey olan oyunu kesinlikle oynamalısınız.

Android telefon/tabletlerde oynanabilir zombi oyunları arasında her yönden en iyisi diyebileceğim Deadly Convoy, gelecekte geçiyor. 2048 yılında, ölümcül vebanın yayılmasıyla insanlar ve hayvanlar yerini zombilere bırakıyor. Çok az sayıda insan virüsten etkilenmiyor. Biz de bu azınlığın başındaki isim olarak hayatta kalanları aracınıza toplayıp zombi avına çıkıyorsunuz. Şehrin sokaklarını gezerek zombiye dönüşmüş her şeyi ezip geçiyor, silahlarınızla etkisiz hale getiriyorsunuz.

Deadly Convoy Özellikleri: