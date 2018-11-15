Mobil macera oyunları arasında yer alan Death City : Zombie Invasion ile bizleri aksiyon yüklü sahneler bekliyor.

Şık tasarımı ve kaliteli grafik açıları ile bizleri sürükleyici bir savaş dünyasına götürecek olan Death City : Zombie Invasion tamamen ücretsizdir. Charm Tech ekibi tarafından geliştirilen ve Google Play’de ücretsiz olarak yayınlanan yapım da dünyayı saran virüse karşı mücelede edeceğiz. Benzersiz silah modelleri kullanacağımız oyunda tam anlamıyla hayatta kalma mücadelesi vereceğiz.

HD grafikler eşliğinde oyuncular birbirinden farklı alanlarda ilerleyecek ve zengin hikaye eşliğinde gerilim dolu anlar yaşayacaklar. Zombilerle dolu bir atmosfere sahip olan Death City : Zombie Invasion, virüse karşı savaşacak cesur yürekler istiyor. Bizden başka kimsenin cesaret edemediği bu görevi başarabilirsek dünyayı kurtarmış olacağız.

100 binden fazla oyuncu tarafından indirilen ve oynanan mobil macera oyunu son güncellemesini de 8 Kasım 2018’de aldı. Yapım 4.6 gibi de bir inceleme skor puanına sahip.

İyi oyunlar dileriz.