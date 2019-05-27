Onlarca düşmanın yer aldığı farklı mekanlarda ilerleyerek bir dizi görev üstleneceğiniz ve düşmanlarınızı demir bir sopa ile etkisiz hale getirebileceğiniz DeathRun Portable, mobil platformda aksiyon oyunları arasında bulunan sıra dışı bir oyundur.

Basit ve etkileyici grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, karakterinizle sürekli koşarak tehlikeli bölgelere gitmek ve karşınıza çıkan düşmanlarınızı demir sopa ile öldürmektir. Bir grup halinde göreve başlamalı ve farklı mekanlarda dolaşarak bölgedeki güvenliği sağlamalısınız. Parkurlarda hızla koşarak blokların üstlerinden atlamalı ve tuzaklardan kaçmalısınız. Boşluklara dikkat etmeli ve düşmeden yolunuza devam etmelisiniz. Aksiyona doyacağınız ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca zorlu koşu parkuru yer almaktadır. Ayrıca her parkur çeşitli tuzak ve engellerle donatılmıştır. Tüm engelleri aşarak düşmanlarınızı yakalamalı ve demir sopa ile onları etkisiz hale getirmelisiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan DeathRun Portable, 10 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan ücretsiz bir oyundur.