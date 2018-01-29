Decision Roulette uygulamasıyla karar vermekte zorlandığınız anlarda Android cihazlarınızdan yardım alabilirsiniz.

Günlük hayatta çoğu zaman iki veya daha fazla seçenek arasında kalıp, karar vermekte güçlük çekebiliyoruz. Yiyeceğimiz yemek, giyeceğimiz kıyafet ve daha uzayıp giden bu listeyi tek tek sıralamayacağız, sadece böyle durumlarda imdadınıza koşan Decision Roulette uygulamasını sizlere tanıtacağız. 20 farklı çark arasından seçeceğiniz bir çark için 2-50 arası seçenek belirleyerek bunlar arasında tamamen şansınıza seçim yapabileceğiniz uygulama sayesinde en büyük sorunlarınızdan birini de çözmüş olacağınıza inanıyorum.

Decision Roulette uygulamasında, eklediğiniz seçenekleri çarkın üzerinde gördükten sonra çarkı çevirerek, şansınıza güvenmeniz yeterli oluyor. Sonuçtan yeterince memnun kalmadıysanız, herhangi bir sınırlama olmadığından dilediğiniz kadar çevirebilmeniz de mümkün. Birden fazla çark oluşturarak her birini farklı amaçlarla kullanabilmenize izin veren Decision Roulette uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.