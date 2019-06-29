Dünyaca ünlü şehirlere yolculuk yaparak aşçılık becerilerinizi geliştirebileceğiniz ve yeni yemek tarifleri öğrenerek müşterilerinize lezzetli yemekler pişirebileceğiniz Delicious World, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve yüz binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Dinamik görüntü grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, kendi restoranınızda şef olarak çalışmak ve birbirinden lezzetli yemekler yaparak müşterilerinize sunmaktır. Egzotik yerlere seyahat ederek özel yemek tarifleri öğrenebilir ve aşçılık bilginizi güçlendirebilirsiniz. Özel yemekler yaparak restoranınızda satışa çıkartabilir ve müşterilerinize farklı lezzetler tattırarak bol miktarda para kazanabilirsiniz. Bu sayede restoranınız ve mutfağınız için yeni eşyalar satın alabilirsiniz.

Oyunda Paris, Tokyo, Mumbai gibi dünyaca ünlü onlarca şehre gidebilir ve hiç bilmediğiniz yeni tarifler öğrenebilirsiniz. Hamburger, sandviç, spagetti, deniz ürünleri ve daha birçok farklı yemeği pişirerek müşterilerinize sunabilir ve beğenilerini toplayabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile farklı alanlardan ücretsiz olarak erişebileceğiniz Delicious World, eğlenceli bir aşçılık oyunudur.