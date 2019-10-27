Mobil oyun dünyasının yeni isimlerinden olan Garage51 Entertainment ilk oyunu olan Demon Blade’i Google Play üzerinde Android kullanıcılarına sundu.

Mobil rol oyunları arasında yer alan Demon Blade içerisinde ROG içerikleri ve oynanışı yer alıyor. Başarılı ve basit grafik açıları ile oyunculara iyi bir rol oyunu deneyimi sunan Demon Blade aksiyon yüklü yapısı ile kitlesini artırmaya devam ediyor.

On binlerce ekipmanın ve kombinasyonun yer aldığı yapımda klan kurabilecek, samuray olarak birbirinden farklı düşman modelleri ile karşı karşıya geleceğiz. Oyuncular samuraylarını diledikleri gibi kişiselleştirebilecek ve özelleştirebilecekler.

İlerlemeye dayalı bir oynanışın yer aldığı mobil rol oyununda muhteşem bir samuray macerasına dahil olacak ve birbirinden farklı zırhlara sahip olan düşmanlar ile karşı karşıya geleceğiz. Farklı karakter modellemelerinin de yer aldığı yapımda oyuncular ekipmanlarını geliştirmek için daha fazla puan toplamak zorunda kalacaklar.