Denetle uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan gıda konusundaki sağlıksız durumları şikayet edebilirsiniz.

Gıda terörüne karşı bilinçli olmak, hem kendimiz hem de diğer vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Son tüketim tarihi geçen ürünler, soğuk zincir dışında satılan ürünler, dükkan dışında veya yerde bırakılan ürünler, ayıplı veya hatalı ürünler, bozulmuş ürünler ve mevzuata aykırı olarak satılan ürünler e şahit olduğunuzda ve gerekli uyarıları yaptığınızda herhangi bir karşılık alamadıysanız, Denetle uygulaması üzerinden şikayetinizi yapabilir ve gerekenin yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Şikayetinize dahil olan konum, fotoğraf ve videolar kontrol edildikten sonra şikayete konu olan markayı veya mağazayı da seçerek güvenli bir şekilde gönderebilirsiniz. Şikayetler incelenip teyit edildikten sonra, markalara veya Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığına iletilerek bu durum için gerekli işlemler yapılabiliyor. Bilinçli tüketici olma konusunda büyük bir adım olan Denetle uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.