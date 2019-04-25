Şehri yok etmek isteyen devasa robotu durdurmak için gizli nesneleri bulabileceğiniz ve macera dolu serüvenlere atılabileceğiniz Depths of Betrayal CE, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Büyüleyici grafikleri ve ürpertici müzikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, ipucu toplayarak gizli nesnelere ulaşmak ve robotu engelleyerek kasaba halkını bu büyük tehlikeden kurtarmaktır. Robotu icat eden kötü düşünceli bir bilim adamı tüm şehri yok etmek için harekete geçti ve robotu serbest bıraktı. Görevleri tamamlayarak robotu etkisiz hale getirmeli ve şehri bu beladan kurtararak tekrar eski günlerine döndürmelisiniz. Sürükleyici gizli nesne sahneleri ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sayısız ipucu ve gizli nesne yer almaktadır. Çeşitli bulmaca ve yapboz oyunları oynayarak kayıp objeleri bulabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında bulunan ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Depths of Betrayal CE, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.