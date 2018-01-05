Destiny Warfare, 2. Dünya Savaşı temalı FPS oyunu World War Herodes’un yapımcılarından mükemmel grafikler sunan bilim kurgu temalı shooter oyunu. PC ve konsollarda oynanabilen Titanfall oyununun mobil platforma uyarlanmış sürümü diyebilirim.

İlk Android platformuna çıkış yapan oyun, teknolojik gelişimin duraksadığı ve dünyanın gezegenler arası uzay savaşlarıyla alt üst olduğu yakın gelecekte geçiyor.

Bilim kurgu türünde hazırlanmış, çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu olarak karşımıza çıkan Destiny Warfare, hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunuyor. Grafiksel açıdan üst düzey olan oyunu oynanış olarak da oldukça başarılı buldum. Oyun gelecek temalı olduğundan karakter ve silahlar da ona göre hazırlanmış. Pilot, titan ve tank gibi farklı sınıflara ait savaşçılarınızla plazma tüfeğinden lazer makineli tüfeğe farklı türde silahla donatıp PvP savaşlara giriyorsunuz. Oyunda düşük yerçekimi söz konusu; dolayısıyla uzağa ve yükseğe sıçrama gibi fantastik hareketleri yapabiliyorsunuz.