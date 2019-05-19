Mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Dig! Dig! HANIWA, kazı yaparak yerin derinliklerine inebileceğiniz ve yer altında bulunan çeşitli madenleri çıkartabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Oyunda kazı yapmak için kullanacağınız bir karakter ve kürek bulunmaktadır. Karakterinizle yeri kazarak inebildiğiniz kadar derinlere inmeli ve olabildiğince fazla maden çıkartmalısınız. Kürekle kare bloklara art arda vurmalı ve blokları kırarak yolunuzu açmalısınız. Ayrıca içlerinde maden bulunan blokları kırarak altın kazanabilir ve seviye atlayarak daha derinlere inebilirsiniz.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şeyi, toprağı kazarak yer altı dünyasını keşfetmek ve biblo benzeri objeleri toplayarak altın kazanmaktır. Kürek yardımı ile yerin altına inebilir ve blokları kırarak biblolara ulaşabilirsiniz. Seviye atladıkça yeni kazı aletleri alabilir ve daha derin kazılar yapabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz Dig! Dig! HANIWA, ücretsiz olarak sunula eğlenceli bir oyundur.