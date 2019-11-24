Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız Digi Squad, ilginç görünümlere sahip yüzlerce canavarı eğiterek aksiyon dolu RPG savaşlarına katılacağınız sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı animasyonları ve etkileyici savaş sahneleri ile oyun severlere benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı özelliklere ve silahlara sahip yüzlerce canavardan dev bir ordu kurmak ve rakiplerinizi mağlup ederek ganimet toplamaktır. Canavarlardan oluşan geniş bir koleksiyona sahip olabilir ve savaşlarda rakiplerinizin karşısına dilediğiniz canavarı çıkartabilirsiniz. Kendi savaş stratejilerinizi geliştirerek nefes kesen kapışmalarda rol alabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Sürükleyici hikayesi ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile dikkat çeken eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda 100’den fazla canavar ve her canavarın birbirinden farklı onlarca özelliği bulunmaktadır. Ayrıca birçok yeni savaş meydanı ve sayısız silah yer almaktadır. Karakterinizi seçerek rakiplerinizle birebir mücadele edebilir ve ganimet toplayarak zirveye yükselebilirsiniz. Rol oyunları arasında yer alan Digi Squad ile sizde aksiyona doyabilir ve stres atabilirsiniz.