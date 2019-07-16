Diyanet Radyo TV ile dilediğiniz her yerden canlı yayınları takip edebilmeniz mümkün.
Diyanet Radyo TV uygulaması ile Android cihazlarınızdan canlı yayınları takip edebilirsiniz.
Diyanet İşleri Başkanlığının radyo ve TV yayınlarını seyredebileceğiniz Diyanet Radyo TV, artık akıllı telefonlarınız üzerinden de dilediğiniz yerden takip edilebiliyor. Radyo ve TV kanallarında takip ettiğiniz programlar varsa ve bunları kaçırmak istemiyorsanız, Diyanet Radyo TV uygulamasıyla dünyanın her yerinden yayınları izleyebilir ve dinleyebilirsiniz.
Haftalık yayın akışlarını inceleyebileceğiniz Diyanet Radyo TV uygulaması, tüm programların detaylarını da incelemenize olanak tanıyor. Program arşivleri ile kaçırdığınız programları tekrar izleme imkanına sahip olabileceğiniz, favori programlarınızı listenize ekleyebileceğiniz Diyanet Radyo TV uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.