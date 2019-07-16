Diyanet Radyo TV uygulaması ile Android cihazlarınızdan canlı yayınları takip edebilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığının radyo ve TV yayınlarını seyredebileceğiniz Diyanet Radyo TV, artık akıllı telefonlarınız üzerinden de dilediğiniz yerden takip edilebiliyor. Radyo ve TV kanallarında takip ettiğiniz programlar varsa ve bunları kaçırmak istemiyorsanız, Diyanet Radyo TV uygulamasıyla dünyanın her yerinden yayınları izleyebilir ve dinleyebilirsiniz.