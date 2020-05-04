Dizilla Mobil, Android için dizi izleme programı. Popüler dizi izleme sitesi Dizilla’nın mobil uygulamasında Netflix gibi popüler film-dizi izleme platformlarındaki içerikler HD kalitede sunuluyor. Android telefondan dizi izlemeyi seviyorsanız, Dizilla Mobil uygulamasını tavsiye ederim.

Popüler Türkçe dublaj yabancı dizi izleme sitesi Dizilla’nın mobil uygulaması da bulunuyor. Dizilla üzerinden dijital platformlarda yayınlanan yerli yabancı dizileri (Aşk 101, La Casa De Papel, Hakan Muhafız gibi en çok izlenen Netflix dizileri dahil) ücretsiz olarak Türkçe dublaj ve Türkçe altyazılı dil seçeneğiyle 1080P kalitede izleyebilirsiniz.

Android için dizi izleme uygulaması Dizilla, harika bir arayüze sahip. Karşılama ekranında günün en çok izlenen popüler dizileri ve o ay içerisinde en çok izlenmiş diziler listeleniyor. Dizilere girdiğinizde dil seçeneği, puanı, yayınlandığı platform, yorumlar, bölümler orijinal isimleriyle birlikte karşınıza çıkıyor. Donmadan, takılmadan, Full HD kalitede dizinizi izliyorsunuz.

Dizilla Mobil Android - Ücretsiz Dizi İzleme Uygulaması