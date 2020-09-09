Dodge Action 3D, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunudur.

Hayatta kalma üzerine kurulmuş senaryosuyla dikkat çeken Dodge Action 3D oyununda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan oyunda birbirinden zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Aksiyon ve macera dolu sahneleyle de dikkat çeken oyunda keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Zorlu bölümleri tamamlamak için becerilerinizi ortaya koymanız gereken Dodge Action 3D oyununu sakın kaçırmayın derim.

Dodge Action 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.