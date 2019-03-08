Dodgeball Duel, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Birbirinden zevkli sahneleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan Dodgeball Duel, hızlı ve tempolu oynanışıyla dikkat çekiyor. Tüm gücünüzle zorlu düşmanlarla kıyasıya mücadele ettiğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kendine has atmosferiyle dikkat çeken oyunda işiniz bir hayli zor. Rakiplerinle kıyasıya mücadele edebileceğiniz oyunda güçlü ve zorlu bölümler yer alıyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı avatarlarla daha renkli bir deneyim yaşayabileceğiniz Dodgeball Duel oyununu sakın kaçırmayın. Bu tarz oyunları seviyorsanız Dodgeball Duel mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Dodgeball Duel oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.