Dog Cat WAR (Kedi Köpek Kavgası), web tarayıcı üzerinden oynanan popüler oyunlar arasında ve artık mobil platformda da mevcut. Android telefonunuzda nostalji oyunlara yer veriyorsanız, indirmenizi isterim. Grafikler, oynanış her şey orijinalliğini koruyor.

Web tarayıcılardan oyun oynayanların hemen hatırlayacağı Dog Cat WAR Türkçe adıyla Kedi Köpek Kavgası, mobilde de mevcut. Android platformunda en çok oynanan oyunlar listesinde üst sıralarda kendine yer bulan Kedi Köpek Kavgası oyununda sevimli kedi ile köpek dostumuz kozlarını paylaşıyor. Bir köşede evin bahçesinde kemikleriyle gayet keyfi yerinde olan bir köpek, diğer köşede çöplükten bulduğu balık kılçıklarıyla kendisine ziyafet çekecek bir kedi. İkisi de Kedi dostumuz çöpten aldığı konserve kutularını, köpek dostumuz da kemiklerini fırlatarak enerjilerini harcıyorlar. Fırlatma hareketi çok basit lakin kafaya denk getirmek aynı basitlikte değil. Aranızda yüksek bir duvar var ve hava rüzgarlı. Bu iki etmene dikkat ederek yönü ve hızı ayarlamanız gerekiyor. Çeşitli güçlendiriciler var. Sağlığı önce tükenen oyuna veda ediyor.