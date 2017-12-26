Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda kullanılabilen Doğaya Kaçış mobil uygulaması, doğa sporlarını ve aktivitelerini seven tüm kullanıcıların rehberi olacak son derece kullanışlı ve kapsamlı bir seyahat uygulamasıdır.

Doğaya Kaçış mobil uygulamasın doğayı ve keşfetmeyi sevenlere hitap eden bir uygulamadır. Mobil uygulamada yapabilecekleriniz ise ilgisi olmayanları bile özendirecek türden. Kamp, dağcılık, amatör balıkçılık, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü ve benzeri doğa sporları için rehber niteliğinde olan uygulama üzerinden en iyi kamp yerlerini görebilir ve adreslerini alabilirsiniz. Ayrıca bulunduğunuz konuma en yakın kamp yerlerini de tespit edebilirsiniz.

Doğaya Kaçış uygulaması size gittiğiniz yerlerde kamp dışında da gezip görmeniz gereken yerleri bildirir. Ayrıca diğer kullanıcıların önerdiği yerleri de görebilirsiniz. İstediğiniz kamp noktasını da favorilere ekleyerek kaydedebilirsiniz.

Doğaya Kaçış mobil uygulaması açık kaynaklı bir rehber gibidir. Yani kullanıcılar bu rehberi yorumları, keşifleri ve fotoğraflarıyla geliştirebilir. Örneğin uygulama içinde yer almayan bir kamp alanını ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz yerin fotoğraflarını ekleyebilir ve yorumlarda da bulunabilirsiniz. Ayrıca yanlış bilgileri düzeltme şansınız da bulunuyor. Doğa tutkunlarının cep kitabı niteliğindeki Doğaya Kaçış mobil uygulamasını Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.