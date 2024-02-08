İstanbukart sahiplerinin kesinlikle kullanması gereken İstanbulkart APK uygulamasında, online bakiye yükleme işlemlerinizi gerçekleştirebilir, para transferleri yapabilir ve QR kodunuzu kullanarak temassız geçiş kolaylığı yaşayabilirsiniz.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gittikçe gelişen şehir ulaşım kartları, yenilenen özellikleri ve kullanıcılara tanıdığı kolaylıklarla göze çarpıyor. Kullanıcılara daha iyi bir hizmet sunmak için geliştirilmeye devam eden İstanbulkart APK uygulamasında, ulaşım ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, çeşitli marketlerden alışveriş yapabilir ve dijital hesabınız sayesinde dilediğiniz banka hesabına anında para transferi yapabilirsiniz.

Çeşitli marketlere daha da yakından bakacak olursak; BİM, A101, Migros, ŞOK, Happy Center ve CarrefourSA gibi marketlerden İstanbulkart'ınızı kullanarak alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra bu marketlerden, bakiye yükleme işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz.

İstanbulkart APK İndir

İstanbulkart’a sahip her vatandaşın telefonunda bulunması gereken İstanbulkart mobil uygulaması, NFC destekli Android telefonlar için kolay bakiye sorgulama ve yükleme imkanı veriyor. Kullandığınız kayıtlı İstanbulkart'ta ne kadar kaldığını öğrenmek için zahmetsiz bir şekilde kartınızı telefonunuzun arkasına dokundurmanız yeterli oluyor.

Kartınıza yüklenmesini istediğiniz tutarı seçip, kredi kartı bilgilerinizi de girerek bakiye yükleme işlemlerinizi kolayca tamalayabilirsiniz. Ayrıca yeni eklenen Dijital Kartım özelliği sayesinde, karekod ile ödeme/geçiş işlemlerini telefonunuzla yapabiliyorsunuz. Hem toplu taşımalarda hem de normal harcalamalarınızda tek yapmanız gereken QR kodu okutmak olacaktır.

Eğer siz de İstanbulkart sahibiyseniz, İstanbulkart APK indirin ve ulaşım dahil olmak üzere tüm imkanlardan faydalanın.

İstanbulkart - Dijital Hesabım Uygulaması Özellikleri