İstanbulkart APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,413
- DOSYA BOYUTU 170 MB
- Üretici BELBİM A.Ş.
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İstanbukart sahiplerinin kesinlikle kullanması gereken İstanbulkart APK uygulamasında, online bakiye yükleme işlemlerinizi gerçekleştirebilir, para transferleri yapabilir ve QR kodunuzu kullanarak temassız geçiş kolaylığı yaşayabilirsiniz.
Gittikçe gelişen şehir ulaşım kartları, yenilenen özellikleri ve kullanıcılara tanıdığı kolaylıklarla göze çarpıyor. Kullanıcılara daha iyi bir hizmet sunmak için geliştirilmeye devam eden İstanbulkart APK uygulamasında, ulaşım ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, çeşitli marketlerden alışveriş yapabilir ve dijital hesabınız sayesinde dilediğiniz banka hesabına anında para transferi yapabilirsiniz.
Çeşitli marketlere daha da yakından bakacak olursak; BİM, A101, Migros, ŞOK, Happy Center ve CarrefourSA gibi marketlerden İstanbulkart'ınızı kullanarak alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra bu marketlerden, bakiye yükleme işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz.
İstanbulkart APK İndir
İstanbulkart’a sahip her vatandaşın telefonunda bulunması gereken İstanbulkart mobil uygulaması, NFC destekli Android telefonlar için kolay bakiye sorgulama ve yükleme imkanı veriyor. Kullandığınız kayıtlı İstanbulkart'ta ne kadar kaldığını öğrenmek için zahmetsiz bir şekilde kartınızı telefonunuzun arkasına dokundurmanız yeterli oluyor.
Kartınıza yüklenmesini istediğiniz tutarı seçip, kredi kartı bilgilerinizi de girerek bakiye yükleme işlemlerinizi kolayca tamalayabilirsiniz. Ayrıca yeni eklenen Dijital Kartım özelliği sayesinde, karekod ile ödeme/geçiş işlemlerini telefonunuzla yapabiliyorsunuz. Hem toplu taşımalarda hem de normal harcalamalarınızda tek yapmanız gereken QR kodu okutmak olacaktır.
Eğer siz de İstanbulkart sahibiyseniz, İstanbulkart APK indirin ve ulaşım dahil olmak üzere tüm imkanlardan faydalanın.
İstanbulkart - Dijital Hesabım Uygulaması Özellikleri
- İstanbulkart'a online bakiye yükleyin
- Dijital hesabınızı yönetin, alışveriş yapın veya para transferleri gerçekleştirin.
- İstanbulkartlar arasında para transferleri gerçekleştirin.
- Dilediğiniz banka hesabına ücretsiz bir şekilde FAST transfer yapın.
- Fiziksel karta ihtiyaç duymadan toplu taşıma geçişlerinizi veya market alışverişlerinizi QR kodla yapın.
- NFC kullanarak kimliğinizi doğrulayın ve onaylı hesaba geçin.
- Yüz veya parmak izinizle İstanbulkart mobil uygulamasına giriş yapın.
- Kampanyaları ve ödülleri kolayca takip edin.
- İstanbulkart'ın geçerli olduğu yerleri uygulama üzerinden görüntüleyin: Ulaşım, bakiye yükleme, alışveriş.
istanbulkart
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 94
- DOSYA BOYUTU 170.8 MB
- Üretici BELBİM A.Ş.
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istanbulkart mobil uygulama ile yetersiz bakiyeye son!
istanbulkart mobil uygulaması, İstanbul’da toplu ulaşım araçlarını kullananların akıllı telefonlarında olması gereken bir uygulama. İstanbulkart dolumu yerleri arayışına girmeden iPhone’unuzdan hızlı ve kolayca istanbulkart bakiye sorgulama, bakiye yükleme (dolum) yapmanızı sağlayan, NFC destekli telefonunuzu istanbulkarta dönüştüren istanbulkart mobil uygulama, BELBİM tarafından ücretsiz olarak sunuluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi BELBİM’in hazırladığı istanbulkart uygulaması üzerinden istanbulkart dolum yeri aramadan online olarak ulaşım kartınıza kolayca yükleme yapabiliyorsunuz. Kredi kartınız yanınızda değilse veya yeterince limitiniz yoksa uygulama içinden bulunduğunuz yere en yakın istanbulkart bakiye yükleme ve harcama noktalarını harita üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. istanbulkart bakiye yükleme (dolum yapma) işlemi dışında bakiye sorgulama da yapabiliyorsunuz. Ana ekranda istanbulkart numarası, bakiye ve kart hareketleri (toplu ulaşım, dolum, iade) gösteriliyor. Birden fazla istanbulkart ekleme, bu kartlar için talimat oluşturma şansına da sahipsiniz. Dilerseniz işlem detaylarını mail adresinize gönderebiliyorsunuz.
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