Mobil spor oyunları arasında yer alan ve oyuncular tarafından oldukça beğenilen Dogefut 18 ile köpek maçlarına katılacağız.

Five Dragons Games’in geliştirip yayınladığı Dogefut 18’de oyuncular normak futbol maçları yapıyormuşçasına taktikler oluşturabilecek, dizilimler hazırlayabilecek ve köpek maçlarına katılacaklar. Çeşitli lig ve kupa maçlarının da yer aldığı yapımda antrenmanlar yapabilecek ve köpeklerimizi daha da gelişmiş bir hale getirebileceğiz.

Uzun bir süredir güncelleme almayan yapım içeriğini de zenginleştirmiyor.

Oynaması ücretsiz olarak Android platformunda yer alan yapım günümüzde yarım milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Yapım Google Play üzerinde 4.6 gibi bir inceleme skor puanı elde etti.