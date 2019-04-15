Dokun Bana, Android telefonlarda oynanabilen para ödüllü yarışma. Belli saatlerde başlayan oyunda gerçek para ödülünü almak için tek yapmanız gereken; butona basılı tutmak. Butondan elini çekerseniz yarışmaya veda edersiniz.

Genel kültür bilgisini sınayan gerçek para ödüllü bilgi yarışmalarını fazlasıyla zor buluyorsanız Dokun Bana’yı tavsiye ederim. Oyunda sadece butona basılı tutarak büyük para ödülünün sahibi oluyorsunuz. Yarışma saati geldiğinde butona basılı tutarak diğer oyuncular arasına katılıyorsunuz. Butondan elini çeken, eleniyor. Hile yapmayı düşünenler için de bir önlem alınmış. Parmağınızı üzerinden asla çekmemeniz gereken butonun yeri belirsiz aralıklarla yer değiştiriyor. Oyun alanında sol üst köşeden butona ne kadar süre basılı tuttuğunuzu, kaç kişiye karşı yarıştığınızı, kazanma durumunu, sonraki yarışmanın ne zaman başlayacağını ve tabii ki ne kadar para ödülü kazandığınızı görebiliyorsunuz.