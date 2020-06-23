Tasarımcılığımızı konuşturacağımız Dollhouse Craft 2 ile hayallerimizdeki evleri hayata geçirmeye çalışacağız.

Mobil macera oyunları arasında yer alan ve maceradan ziyade oyunculara klasik bir oynanış sunan Dollhouse Craft 2’de oyuncular birbirinden farklı evler tasarlayacak ve tasarım konusunda ne kadar iyi olduklarını gözler önüne serecekler.

Minecraft tarzındaki içerikleri ve grafik açıları eşliğinde oyunculara detaylı evler tasarlama imkanı veren yapım da tasarladığımız evlerde parti verecek, güzel kızları ve yakışıklı oğlanları davet edebilecek ve eğlenceli dakikalar geçirebileceğiz.

Evlerin hem içini hem de dışını tasarlayabilecek olan oyuncular her türlü içeriğe ücretsiz olarak erişebilecekler.

2020’nin Şubat ayında en son aldığı güncelleme ile hatalarından da arınan yapım 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.