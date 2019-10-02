Domino Smash için hazır mısın? Seni domino etkisinin ustası yapan bu heyecan verici aksiyonlu bulmaca ile tanış! Domino Smash'in düşürmeli, yıkmalı, darbeli ve çarpmalı dünyasına dalma vakti geldi.

Domino Smash'teki amaç dominoları devirmektir! Bunu, topunun hedefini ayarlayıp onu domino zincirinin başlangıcına fırlatarak yaparsın. Dominolara vurduğunda devrilmeye başlarlar, ve onlar düştükçe senin toplaman için kristaller düşürürler! Bonus puanlar için bütün kristalleri topla ve bir sonraki mücadeleye geçmek için bütün dominoları devir.

Domino Smash sadece düşen dominolardan ibaret değil. Dominolara vurabilmek için, farklı engellerin ve zorlukların arasından sıyrılmalı ve üstesinden gelmelisin. Bunu başarmak için, nişan alma pratikleri yapman gerekecek, bulmaca çözme şapkanı tak ve işe koyul. Devrilen dominoları korumak için bekleyen yeni engellerin yanında, seni sınamaya hazır sayısız bulmacayı keşfet.