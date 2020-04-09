Domino Village

Tüm dominoların düşmesini ve domino etkisi yaratmasını sağlamak için topu bir dominoda toplayın ve vurun. Farklı tür engellerden kaçının ve hepsini düşürmek için doğru dominoya saldırın. Amaç, tüm dominoları devirmek: İlk dominoya saldırdığınızda, birbiri üzerine düşmeye başlarlar ve sonunda domino etkisi yaratır.

Hedefleme becerinizi geliştirin ve farklı engelleri ve zorlukları aşın. Ne kadar çok seviye tamamlarsan o kadar zorlaşır. Dominonun ahşap halka üzerindeki kırmızı bölgeye temas etmesine izin vermeyin. Oyun zorlaştıkça kırmızı alanların sayısı artacaktır.

Beyninizi açın ve çizgileri parlak ve canlı renklerle donatın. Oyun alanında noktalar seçin ve blokların nasıl boyandığını izleyin. Kazanmak için bir çizgi çizmeniz gerekecek!