Domino, domino taşı devirme oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca domino taşını dizip tek dokunuşla devirme şovunu oyuna çeviren Ketchapp, yine harika bir iş çıkarmış. Ufak dokunuşlar yaparak domino taşlarının devrilmesini sağladığınız, zorluk seviyesi gittikçe yükselen süper eğlenceli bir mobil oyun.

Basit görselli, kolay kontrollü, ufak boyutlu, bağımlılık yapan mobil oyunların geliştiricilerinden biri olan Ketchapp, Domino adını verdiği oyunda odaklanma, sabır ve refleksleri ölçüyor. Mümkün olduğunca fazla domino taşı devirmeye çalışıyorsunuz. Domino taşları hazır dizili; size sadece bağlantı noktalarında dokunuş yapmak kalıyor. Çizgiyle ayrılan noktalarda ekrana basitçe dokunarak görsel şovu devam ettiriyorsunuz lakin zamanlamanız kusursuz olmalı. Bağlantıyı sağlayan domino taşını tam zamanında koymazsanız oyun direkt sonlanıyor. Reklamları izleyerek kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Oyun boyunca gelen altınlarla da yeni domino taşlarının kilidini açıyorsunuz.