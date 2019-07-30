DOOM II, 1993 yapımı DOOM oyununun mobil versiyonu. Bethesda Softworks’ün DOOM’un 25. yılı olmasıyla mobil platforma çıkardığı DOOM Mobile’ın ikinci oyunu, topluluk tarafından yapılmış, geliştiricilerin de onayından geçmiş 20 ekstra bölüm sunuyor.

1993’te PC platformuna çıkış yapan, o günden bu yana unutulmayan birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu DOOM, orijinal şekliyle mobil platformda da bulunuyor. Bethesda Softworks’ün Android ve iOS platformuna ücretli olarak çıkardığı DOOM Mobile’ın ikinci oyununda Dünyayı istila eden cehennem güçlerini durdurmaya çalışıyoruz. Cehennemin derinliklerine inmemiz gerekiyor. Her zamankinden daha güçlü, acımasız iblisler ve canavarlar bizi bekliyor. Hayatta kalmamızı istemeyen canlıları ait oldukları yere götürecek silahların da sayısı artmış durumda. Daha güçlü silahlara sahibiz.

DOOM II Mobile (Android)