Doritos VR Battle, risk, acılı, alaturka, peynirli ve daha birçok çeşidi olan leziz Doritos cipslerini sevenler için özel hazırlanmış VR oyun. Doritos cispleri ve sürprizlerle dolu dünyada arkadaşlarınızla birlikte maceraya sürükleniyorsunuz. Oyunu Android telefonunuza hemen indirip sanal gerçeklik gözlüğünüzü takın ve arkadaşlarınızla doyasıya eğlenin.

Doritos Türkiye’nin sanal gerçeklik oyunu Doritos VR Battle’da rakibinizden daha uzun süre hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Macera boyunca toplayabildiğiniz kadar Doritos cipsi toplamaya çalışıyorsunuz. Lezzetli cipsleri koruyan çok sayıda yaratığı cehenneme sürüklemek için de Doritos paketlerinin arkasındaki barkodda saklı silahlarınızı kullanıyorsunuz. Doritos Taco, Nacho, Hot Corn ve Extreme paketlerindeki koda sahip olmadan da mevcut silahınızla mücadele edebilirsiniz ancak üstünlük kurmak istiyorsanız hemen yakındaki markete gidip almanızı öneririm.

Cardboard VR gözlüğüyle oynanan cips toplamaya dayalı hayatta kalma oyununun tanıtım videosunu da yayınlandı. Ünlü YouTuber’lar Orkun Işıtmak ve Başak Karahan’ın Doritos VR Battle karşılaşmasını aşağıdan izleyebilirsiniz.