Double Dragon 4, 1987 yapımı beat ‘em up oyunu ve orijinal şekliyle mobil platformda karşımızda. Grafikleri, ses efektleri, müzikleri, kontrol sistemiyle retro deneyimini kusursuzca yaşatan aksiyon oyununda ninjalar, karate ustaları, sumo güreşçileri ve daha birçok düşmanla karşılaşıyoruz. Çocukluk arkadaşımız Marian’ı kurtarmak için fazla zamanımız yok.

Japon yapımcının popüler beat ‘em up oyunu Double Dragon’un yeni nesil cihazlara uyarlanmış sürümünü oldukça başarılı buldum. Retro oyunlar mobil platforma taşınırken ya grafikleri ya da oynanış dinamikleri güncellenir ancak bu yapımda her şey olduğu gibi bırakılmış. Düşmanları döverken çıkardığınız sesten müziklere, çizimlerden kontrol sistemine tüm detaylar orijinali ile birebir aynı. Hikaye odaklı ilerleyen, ara diyaloglarla kendisine çeken oyunda Double Dragon serisinde görülmemiş düşman karakterler ve çok sayıda ekstra mod yenilik olarak karşımıza çıkıyor.

Retro oyun severlere hitap eden seri oyununun tek kötü yanı; ilk bölümü ücretsiz oynatması. İlk bölümü bitirdikten sonra devam etmek için satın alım yapmanız gerekiyor.