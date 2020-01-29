Downhill Chill, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz kayak yarışı oyunu. Bayrakların yanından geçerek son hız aşağı doğru kaydığınız oyunda zorluk düzeyi gittikçe yükseliyor. Kış sporları oyunlarını seviyorsanız, Android platformunda 50MB’ın altında boyuta sahip olan bu kayak yarış oyununu kesinlikle indirip oynamalısınız. Süper eğlenceli bir mobil oyun, vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.

VOODOO’nun kış sporlarına ilgi duyanlara özel olarak hazırladığı Downhill Chill, aktif internet bağlantısı gerektirmiyor. Dolayısıyla toplu taşımada, misafirlikte, iş molasında, okul arasında oynayabileceğiniz bir oyun. Oyunda bayraklar ve engellerle dolu parkurlarda yarışlara katılıyorsunuz. Başlarda tek başınıza kayıyorsunuz. Sonrasında bir rakibiniz oluyor. Daha sonrasında birden fazla rakibiniz oluyor ve parkura tuzaklar yerleştiriliyor. Tuzakların üzerinden atlama, yanlarından geçme şansına sahipsiniz. Amacınız rakiplerinizden önce çizgiye ulaşmak.