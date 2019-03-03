Küçüklüğümüzden beri bir sürücünün içgüdüsüne maruz kaldık. Downhill Masters'da üç canlandırıcı, canlı ve neşeli karakterle tanışın. Günlük hayatlarında oynayarak ve yarışarak amatörlerden profesyonel sürücülere büyümekte olan bu sürüclere katılın.

Çeşitli kurslarda yarışarak ve birçok şampiyona meydan okuyarak gerçek bir Downhill Master şampiyonu olun. Kendinize meydan okuyun ve bu motorsiklet sürme macerasına başlayın. 50 farklı aşamadan oluşan yarışlarda 4 kişiye kadar challenge modunda oynayın. Arkadaşlarınızla eğlenin ve motorsiklet sürmenin keyfine varın.

Kendi rotanızı oluşturabileceğiniz oyunda motorsikletinizi çeşitli ekipmanlarla güçlendirin ve aynı zamanda karakterinizi geliştirin. Yarışları takip edin, isterseniz de kendi yarışlarınızı oluşturun.