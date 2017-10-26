Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Draconius GO: Catch a Dragon mobil oyunu, gerçek hayatta sizi bir ejderha yetiştiricisi haline getirecek harika bir aksiyon oyunudur.

Öncelikle merakı gidermek için belirtmeliyiz ki Draconius GO: Catch a Dragon mobil oyunu geçen yıl yaz aylarına damga vuran ve insanların günlük yaşamlarını dahi etkileyen Pokemon Go oyununun bir benzeri. Ancak bu oyunda kahramanlarınız ejderhalar olacak. Gerçek hayatta tam anlamıyla bir ejderha terbiyecisi haline geleceksiniz.

Oyun dünyasında doğrudan rol alabileceğiniz Draconius GO: Catch a Dragon mobil oyununda 125 farklı ejderhayı yakalayıp savaşlara girebilir ve ejderhalarınızı geliştirebilirsiniz. Ayrıca ejderhaları yetiştirip bazı karakteristik özelliklerle şekillendirebilirsiniz. Belli seviyelere ulaştığınızda oyun size bazı yetkiler de verecek. Örneğin 7. Seviyede yeni yetenekler ekleminize imkan tanınacak. 9. Seviyeye geldiğinizde ise diğer oyuncuları düelloya davet edebileceksiniz. Draconius GO: Catch a Dragon mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.