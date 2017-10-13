Dragon Hills 2, ejderhaların sırtına binip zombilerle savaştığınız aksiyon yüklü bir mobil oyun. Farklı araçlar kullanan zombilerin yanı sıra devler, ejderhalar, uzay gemileri, kovboylar ve diğer kötüleri bitirmek için uğraş verdiğiniz oyunda önünüze gelen her şeyi yok etmeniz gerekiyor. Duraksadığınız anda fazla yaşama şansınız yok.

Hızlı, heyecan verici, eğlenceli oynanış sunan yapımda keşfetmemiz gereken 3 dünya, ele geçirmemiz gereken 21 kule, kafa kafaya geldiğimiz onlarca boss yer alıyor. Düşman sayısı çok olunca karakterin kullanabildiği silah sayısı aynı oranda tutulmuş. Çılgınca savaşan karakterinizin silahlarından bindiği ejderhaya güçlendiricilere kadar her şeyi geliştirebiliyorsunuz.

Yerin altına girip çıkarak önünüze çıkan düşmanları topraklara gömmeye çalıştığınız oyunda gördüğünüz ne varsa yerle bir edebiliyorsunuz. Binalar, köprüler, araçlar dahil çevrenizde ne görürseniz havaya uçurabiliyorsunuz. Sezgisel tek dokunuş kontroller sunmasıyla da heyecan ikiye katlanıyor.