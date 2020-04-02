Dribble Hoops, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir arcade oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil oyun olan Dribble Hoops oyununda basket atarak bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda yeteneklerinizi de sergilemeniz gerekiyor. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Farklı tipte atışlar yaparak basketler atmaya çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Dribble Hoops oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.