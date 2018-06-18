Dribble Kid: Road to the World Cup, piksel görselleriyle atari oyunlarının meşhur olduğu döneme götüren mobil futbol oyunu. Dünya Kupası temalı harika bir nostalji oyunu. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve sadece 15MB boyutunda!

Genellikle kuş bakışı kamera açısından oynanış sunan retro futbol oyununda Dünya Kupası yolculuğuna çıkıyoruz. Takım yerine bireysel mücadele etmemiz isteniyor. Tek başımıza oynadığımızdan diğer deyişle takım arkadaşlarımız olmadığından klasik maçlara çıkmıyoruz. Oyunda amaç; defans oyuncuları geçip gol atmak. Kimi zaman gerçek oyuncular kimi zaman da objeler engel olarak karşımıza çıkıyor. Reflekslerimizi konuşturup onlar arasından süzülmek kadar gol bulmak da çok kolay değil.

Dribble Kid: Road to the World Cup Özellikleri: