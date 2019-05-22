Birbirinden güzel onlarca arabadan dilediğinizi kullanarak nefes kesen yarışlara katılabileceğiniz ve en iyi drifti yaparak yüksek puanlar kazanabileceğiniz Drifty Race, 1 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan ve gün geçtikçe daha fazla oyuncunun ilgisini çeken sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve animasyonları ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı araçlar kullanarak kusursuz dirftler yapmak ve rakiplerinizi geride bırakarak yarışlarda birinci olmaktır. Onlarca arabanın arasında ilerleyerek bitiş çizgisine ulaşmak için çaba göstermeli ve dönüşlerde drift yaparak daha çok puan toplamalısınız. Hızla giderken arabanın üstüne basılı tutup yönü belirledikten sonra bir anda elinizi çekerek arabaya dirfit yaptırabilirsiniz. Parkurdaki altınları toplayarak rakiplerinizi geçmeli ve bitiş çizgisine ilk siz ulaşmalısınız.

Oyunda birbirinden hızlı ve gösterişli onlarca yarış arabası yer almaktadır. Ayrıca birçok farklı yarış pisti bulunmaktadır. Arabanızı seçerek yarışa başlamalı ve maksimum puanı toplayarak birinci olmalısınız.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Drifty Race, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.