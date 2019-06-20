Kwalee Ltd tarafından geliştirilen ve mobil platformda arcade oyunları arasında yer alan Drill Master ile hazineleri toplamaya hazır olun.

Android ve İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan ve eğlenceli bir dünyaya sahip olan Drill Master ile toprağın altına inecek ve gizli hazineleri bulmaya çalışacağız. Oldukça basit grafik açıları ile oyunculara sunulan yapımda sağa sola hareketler yaparak hazineleri gün yüzüne çıkarmaya çalışacağız.

Basit ve tatmin edici bir oynanışa sahip olan mobil oyunda çok sayıda delici ve özelliği yer alıyor. Oyuncular delicilerini geliştirebilecek ve daha hzılı bir şekilde kazmaya çalışabilecekler. Gizemli hazineleri keşfetmek için ter dökeceğimiz oyunda rengarenk içerikler bizleri bekliyor olacak.

Android platformu oyuncuları tarafından Google Play’de 4.4 skor puanı ile değerlendirilen oyun, ücretsiz olarak oynanıyor.