Duke Dashington Remastered

Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Duke Dashington mobil oyunu, hızlı bulmaca çözme konusunda uzmanlaşacağınız keyifli bir macera oyunudur.

Duke Dashington mobil oyunu 2014 yılında piyasaya sürülen oyunun geliştirilmiş sürümü olarak tekrar karşımıza çıkıyor. Oyunda eksikler giderilirken grafikler de yeniden tasarlanmış durumda. Ayrıca bölümler de elden geçmiş görünüyor.

Duke Dashington mobil oyununda yapmanız gereken çok hızlı şekilde bölümdeki gizemi çözüp odadan çıkmak. Oyunda çeşitli tuzaklarla düzenlenmiş odalardan başarıyla çıkıp tapınaktaki hazineleri kaçırmaya çalışacaksınız. Aynı zamanda oyun sizi zamanla yarıştırıyor. Zira odadan çıkmak için yalnızca 10 saniyeniz var. Çok hızlı olmanız sizden beklenirken ilk denemede bunu başaramamanız çok normal. Ancak deneyerek nasıl çıkacağınızı bir sonra çözecek ve hızlıca oradan çıkacaksınız. Keşfetmeniz gereken 120 oda ve 4 farklı tapınak bulunuyor. Piksel grafiklerle nostaljik bir hava yaratılan oyunda hızınızı almanız için kontroller de oldukça rahat dizayn edilmiş. Sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlılık yaratacak Duke Dashington mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.