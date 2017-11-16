Dunk A Lot, basit görsellere sahip reflekslere dayalı oynanış sunan basketbol oyunu. Adından da tahmin edeceğiniz üzere klasik maçlara çıkmak yerine smaç basarak ilerliyorsunuz. Puan yarışına girdiğiniz bir rakibiniz yok. Süre sınırlaması yok. Sadece smaç basmaya odaklanıyorsunuz.

Oynadıkça oynamak isteyeceğiniz bir smaç basma oyunu Dunk A Lot. Dikeylemesine oynanış sunan yapımda hareketli platformları atlatarak smaç basmaya çalışıyorsunuz. Basketbol topu aşağı düşme eğilimi gösterdiğinden ara dokunuşlarla kontrol altına alıp öyle sayı yapmanız gerekiyor. Potalar çoğu zaman sabit lakin engeller öyle noktalarda ki; bir kere fazla dokunursanız top engele çarpıyor ve sil baştan başlıyorsunuz.