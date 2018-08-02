Dunk Bounce, Android platformunda Türk yapımı basketbol oyunları arasında. Tuğla kırma oyunuyla basketbolun birleştiği, süper eğlenceli bir beceri oyunu karşımızda. Kaydırmaya dayalı yenilikçi kontrol sistemiyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz basketbol oyunu, vaktin geçmek bilmediği durumlarda hayatınızı kurtaracak. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Mobil oyunda her şeyin grafik olmadığını gösteren örnek yapımlardan biri Dunk Bounce. Türk yapımı mobil oyunda mümkün olduğunca sayı yapmaya çalışıyorsunuz. Kısa bir çubuk üzerinde seken basketbol topunu potalara sokarak puan alıyorsunuz. Topu potaya dilediğiniz şekilde sokabiliyorsunuz. İster direkt, ister çarptırarak, ister içinden… Her ne şekilde olursa olsun sayı alıyorsunuz. Topu düşürmediğiniz sürece oyun bitmiyor.