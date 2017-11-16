Dunk Hit, NBA 2K, NBA Live gibi AAA kalitesinde basketbol oyunlarından sıkıldıysanız kesinlikle oynamanızı istediğim bir yapım. Sağlı sollu beliren potalara smaç basarak seri sayı yapmaya çalışıyorsunuz. Karşınızda görünür bir rakibiniz yok ancak ne kadar smaç basarsanız sıralamada o kadar yükseğe çıkıyorsunuz.

Bu basketbol oyununda sadece top ve potaları görüyorsunuz. Kontrol ettiğiniz bir oyuncu yok, rakibiniz yok, bir maçta değilsiniz. Tek yapmanız gereken; hızla farklı noktalarda beliren potalara odaklanıp en iyi smaçı basmak. Oyunun güzel tarafı; zemin olmaması ve topun pota arkasına atılması durumunda dahi oyunun devam etmesi. Bu noktada oyunun kolay olduğunu düşünebilirsiniz ancak değil. Oyunda zorluk düzeyini artırmak için potalar hareketli hale getirilmiş. Alçalıp yükselen potalar karşısında sayı yapmak zaten zorken bir de işin içine süre giriyor.