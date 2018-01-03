Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Dunk Hoop mobil oyunu, alışılmışın aksine topları potaya atma üzerine değil de potayı topların önüne çekerek oynayacağınız sıra dışı bir basketbol oyunudur.

Dunk Hoop mobil oyunu, ilk bakışta hemen bir basketbol oyunu olduğunu belli etse de aslında klasik basketbol oyunlarından çok daha farklı. Zira oyunda topları potaya atarak isabet sağlamaktan ziyade potayı toplara göre ayarlayacaksınız. Çok basit ve sade bir tasarımın hakim olduğu oyunda oynanış da bir o kadar sade. Çok fazla varyasyonla karşılaşmayacaksınız ancak oyundan oldukça keyif alacağınız garanti ediliyor.

Ketchapp Games tarafından geliştirilen Dunk Hoop mobil oyununda üst üste isabet aldıkça keyiflenecek ve ses efektleriyle de daha çok motive olacaksınız. Gelen puanların büyüklüğü de tamamen sürpriz. Keyifle ve sıkılmadan oynayacağınız Dunk Hoop mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.