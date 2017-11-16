Dunk Shot, tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemiyle her yerde oynayabileceğiniz eğlenceli, bağımlılık yapan bir basketbol oyunu. Klasik maçlara çıkmak yerine durmadan sayı yaparak ilerliyorsunuz. Android telefonunuzda basit görselli spor oyunlarına, arcade oyunlara yer veriyorsanız tavsiye ederim.

Ketchapp’ın tüm oyunları gibi mobil cihazınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz basketbol oyununda savunma ve hücum tarafında nasıl davranacağınızı düşünmeniz gerekmiyor. Karşınıza çıkan potalara odaklanıp sayı yapmanız yeterli oluyor. Attığınız her basket, sizi bir üst noktaya taşıyor. Sağlı sollu çıkan ve sürekli yükselen potalarla aranızda fazla bir mesafe yok. Atış yapmak içinse sürekle bırak yöntemini kullanıyorsunuz. Kontroller basit lakin atış kaçırma lüksünüz yok.