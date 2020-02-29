Dunking Master, kolay kontrolleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan bir spor oyunudur. Oyunda parmağınızla karakterinizi kontrol ediyor ve rakiplerinizi atlatmaya çalışıyorsunuz. Son derece keyifli bir etki bırakan oyunda becerilerinizi de sınayabiliyorsunuz. Topu sepete atmak için mücadele etmeniz gereken oyunda dikkatli de olmalısınız.

Android ve iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak nitelelendirebileceğim Dunking Master oyununda basket teması yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi olduğunu da söyleyebilirim.

Dunking Master oyununu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.