Durango: Wild Lands

Durango, cep telefonunda tam özellikli MMO'ların bir sonraki evrimi! Bu açık dünya oyunu dinozorlarla dolu geniş, tarih öncesi bir ülkeyi dolaşma özgürlüğünü yaşamanıza izin veriyor. Vahşi topraklarda maceraya giriş , kendi tarzını oyna, keşfet ve yeni bir yaşam medeniyeti yarat.

Bu tarih öncesi MMO sizi gizemli bir dinozor ülkesine götürüyor. Bu orman macerasında, dünyanızdan Durango'ya gönderildiniz. Bu dünyaya gizemli bir şekilde taşınan günümüz eşyalarıyla dolu zengin bir tarih öncesi ortamı keşfedin. Dinozorlara saldırın, rakip klanlara karşı destansı savaşlarda savaşın ve öncü arkadaşlarınızla birlikte yeni bir medeniyet geliştirin.

Hayatta kalmanıza yardım etmek için etrafınızdaki modern ve yerel kaynakları avlayın ve toplayın. Dünya ve diğer oyuncularla etkileşime girmek için kendi yolunuzu seçerek Durango'nun engin ve tehlikeli vahşi doğasını geliştirmek için öncülerinizi keşfedin ve kucaklayın!