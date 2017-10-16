EBA Boyama uygulaması hem çocuklar hem de yetişkinler için boyama yapabileceğiniz bir çalışma alanı sunuyor.

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz EBA Boyama uygulaması, Eğitim Bilişim Ağı tarafından geliştirilmiş. Mandala, çiçekler, hayvanlar ve çocuklar için gibi 4 farklı kategoride boyama çalışmaları sunan uygulamada, geniş kapsamlı renk paletini kullanarak nesneleri farklı renklerde boyayabiliyorsunuz. Çocuklara özel sunulan kategoride daha basit çalışmalar sunan uygulamada, diğer kategorilerdeki çalışmalar biraz daha ince ayrıntılara sahip durumda.