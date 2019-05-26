Echo of Phantoms, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olarak dikkatimizi çekiyor.

Masalsı atmosferi ve renkli görselleriyle karşımıza çıkan Echo of Phantoms, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda takımınızı yönetiyor ve rakiplerinizle kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Sıralama tabanlı bir oynanışa sahip olan oyunda kaliteli görseller ve sürükleyici atmosfer yer alıyor. Mitolojik figürlerin yer aldığı oyunda eşsiz hayvanlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Efsanevi bir dünyada geçen oyunda son derece dikkatli olmalı ve reflekslerinizi iyi kullanmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte takım olarak da oynayabileceğiniz oyunda karakterlerinizi özelleştirerek daha renkli bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Ticaret sistemiyle de sahibi olduğunuz bazı itemleri satabiliyorsunuz. Rol yapma oyunu oynamayı seviyorsanız deneyebileceğiniz türden bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

Echo of Phantoms oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.