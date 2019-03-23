Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda da sorunsuz bir şekilde çalışan Echoes Wolf Healer, kayıp nesneleri bularak ipuçları toplayabileceğiniz ve çeşitli görevleri yerine getirerek kötü büyüleri ortadan kaldırabileceğiniz sıra dışı bir macera oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Etkileyici grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gererken, farklı bulmacalar çözerek ipuçları toplamak ve gizli nesneleri bularak görevleri tamamlamaktır. Oyun, kabilesini kurtarmak isteyen bir kızın hikayesini konu almıştır. Ejderha saldırılarına engel olarak kabileyi çeşitli büyülerden kurtarmalı ve seviye atlayarak sonraki bölümlere geçmelisiniz. Maceraya doyabileceğiniz ve yeni deneyimler kazanabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda binlerce gizli nesne bulunmaktadır. Ayrıca anahtarlara ve kayıp objelere ulaşmak için kullanabileceğiniz çeşitli ipuçlarının yer aldığı onlarca farklı bulmaca yer almaktadır. Bulmacaları çözerek ödüller kazanabilir ve ipuçlarına ulaşarak kayıp nesnelerin izini sürebilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan Echoes Wolf Healer, binlerce oyuncunun keyifle oynadığı eğlenceli bir oyun olarak göze çarpıyor.