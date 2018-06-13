Eden Obscura, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir arcade oyunu olarak dikkat çekiyor. Sanatsal bir atmosfere sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olan Eden Obscura, yüksek puanlara ulaşıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Sanatsal bir atmosfere sahip olan oyunda eşsiz görüntüler oluşturabiliyor ve gizemli dünyalara seyahat edebiliyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanda ekrana dokunmak. Birbirinden farklı temalarda geçen oyunda renkli ve sanatsal grafikler yer alıyor. Sakin bir oynanışa sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşıp liderlik tablosunda üst sıralara çıkabiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Eden Obscura mutlaka denemeniz gereken bir oyundur.

Eden Obscura oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.