Google Play üzerinde Android oyuncularına sunulan Egg Dropper 2019 ile oldukça basit bir oynanış karşımıza çıkıyor.

Paperball Studio Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Egg Dropper 2019 ile bir kuşu yönlendirecek ve kuş yuvalarına yumurtaları başarılı bir şekilde bırakmasını sağlayacağız. Mobil platformda arcade oyunları arasında yer alan ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapımda uçan kuşu yönlendirerek yumurtaların kırılmasını engelleyeceğiz.

Oldukça basit içeriklere ve basit bir oynanış yapısına sahip olan yapım geçtiğimiz yıl yayınlanmasına rağmen henüz geniş bir kitleye ulaşamadı. Her kesimden oyuncu tarafından rahatlıkla oynanabilecek olan Egg Dropper 2019, Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.