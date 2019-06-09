Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere sunulan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Egg, onlarca farklı yumurta karakteri arasında dilediğinizi seçebileceğiniz ve yumurtanızı geliştirerek yaratıklara karşı mücadele edeceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, yumurtanızı besleyerek tüm ihtiyaçlarını gidermek ve onu dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumaktır. Oyunda her canlı yumurta şeklindedir ancak yaratıkların ve domuzların şekilleri değişmemiştir. Yumurtanızı seçerek onun tüm ihtiyaçlarını karşılamalı ve yumurtanızı besleyerek sürekli olarak büyümesini sağlamalısınız. Görev aralarında çeşitli mini oyunlar oynayabilir ve puan toplayarak yumurtalarınızın ihtiyaçlarını satın alabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda 70’den fazla yumurta modeli bulunmaktadır. Ayrıca onlarca mini oyun ve görev yer almaktadır. Yumurtalarınızı özelleştirerek görevleri yerine getirebilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Klasik oyunlar arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Egg, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.