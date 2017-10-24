Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Eggon mobil oyunu, fantezi bir dünyada ejderhanız üzerinde cesurca kalenizi savunmanız gereken keyifli bir tür aksiyon oyunudur.

Eggon mobil oyununda yaratılan kurgusal dünyada yön tuşlarına oldukça hakim olmanız gerekmekte. Oyunda göreceli bir süre söz konusu ki oyunun tasarımında alt bölümde savunmanız gereken kale bulunuyor. Kaleye sürekli olarak bir düşman saldırısı söz konusu. Sizin birincil amacınız düşmanların kaleye erişimini durdurmak. Öncelikle savunma yapmanız gerekiyorsa da aslında savunma aracınız saldırının ta kendisi olacak.

Yukarıdan kalenize doğru hızla gelen düşmanları durdurmak için karşı saldırıya geçecek ve ejderhanızın üzerinde cesurca saldırı yapacaksınız. Çeşitli güçler toplayarak kahramanınızı ve ejderhanızı geliştirebilir ve kısa sürede çok sayıda düşmanı etkisiz hale getirebilirsiniz. Sıkılmadan oynayabileceğiniz Eggon mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.